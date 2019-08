© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Chievo per l’esordio casalingo conferma Bertagnoli come terzino destro e schiera dal 1° minuti Vaisanen al fianco di Rigione. In mezzo al campo c’è Segre e non Garritano, mentre nel tridente Djordjevic prende il posto del separato in casa Stepinski. Nell’Empoli confermati dieci giocatori su undici rispetto alla prima uscita: l’unico cambio è La Gumina al posto di Mancuso in attacco.

ChievoVerona (4-3-3): Semper; Bertagnoli, Rigione, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Giaccherini; Pucciarelli, Djordjevic, Meggiorini. Allenatore: Marcolini

Empoli (4-2-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi, La Gumina, Moreo. Allenatore: Bucchi