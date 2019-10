Chievo, Esposito al 90': "Vedere mio fratello a San Siro? Da brividi"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-gara di Cosenza-Chievo, il centrocampista degli scaligeri Salvatore Esposito ha così commentato la gara odierna e l'esordio a San Siro in Champions League del fratello Sebastiano: "Quando vieni a giocare in queste piazze basta portar via punti. Magari potevamo fare qualcosina in più, ma abbiamo dato tutto. Punizioni? Mi fermo spesso a provarle durante la settimana. Il mister mi aveva chiesto 'quando segni?' e gli ho risposto 'quando mi metti'. Che settimana è stata in casa Esposito? Emozionante veder mio fratello a San Siro, mi son venuti i brividi. Dobbiamo pedalare tanto e continuare così - ammette il giovane -. Ero l'unico della famiglia perché i miei erano già venuti altre volte, ma non entrava. Siccome quando col Francoforte è entrato non c'era nessuno, gli ho detto di stare a casa che andavo io. Dove voglio arrivare? Sono molto fortunato a giocare alla mia età, devo ringraziare il Chievo e il mister. La maglia azzurra? Il sogno di ogni bambino, anche adesso con l'Under 20. La Nazionale è un pensiero fisso".