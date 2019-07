© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è fatta per il trasferimento di Federico Barba. Il difensore è pronto a lasciare il Chievo per tornare ancora una volta nel campionato spagnolo, questa volta in forza al Real Valladolid. Da quanto riferisce l'emittente satellitare, infatti, è stato definito il suo trasferimento al Real Valladolid, che lo prenderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.