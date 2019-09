© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del ChievoVerona Nicolas Frey ha commentato sul sito ufficiale del club il rinnovo di contratto con il club gialloblù: “Ringrazio il Presidente Campedelli e Sergio Pellissier per la fiducia che ancora una volta hanno riposto in me. Ho firmato nel giorno del 90^ compleanno del ChievoVerona, direi che valeva la pena aspettare. Sono felicissimo di poter continuare la mia avventura in gialloblù. Sarà una stagione lunga, la Serie B è piena di insidie, ma io voglio dare tutto me stesso per riportare in alto questa società”.