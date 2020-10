Chievo, furia Aglietti: "Arbitraggio dannoso, il presidente è molto arrabbiato"

Chievo furioso per l'arbitraggio del signor Massimi, il presunto rigore non fischiato nel finale a Obi ha scatenato le proteste della società e dello staff tecnico. In sala stampa ha parlato il mister Alfredo Aglietti: "Ci sono state decisioni cervellotiche, mi piacerebbe analizzarle. Il fallo di mano di Casasola e il successivo intervento su Obi mi sembravano abbastanza netti, anche nel primo tempo c'è una situazione ai limiti su Fabbro. Non possiamo farci nulla, ogni tanto ci ritroviamo a commentare queste situazioni dannose e penalizzanti. So che il presidente è molto arrabbiato. Ciò detto, è stata una bella prestazione per tutto il primo tempo: occasioni, cross, possesso palla, un palo che avrebbe potuto indirizzare la gara in modo definitivo. Il pareggio della Salernitana ci ha tagliato le gambe, nella ripresa la giocata di Djuric ha spezzato l'equilibrio e loro sono stati bravi a non lasciare spazio. Non siamo riusciti a reagire, come spesso capita non capitalizziamo la gran mole di lavoro prodotta. Mi dispiace solo per il risultato, ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Testa bassa e ripartiamo, abbiamo due settimane di tempo per mettere le cose a posto e ripresentarci dopo la sosta con maggiore forza e consapevolezza".