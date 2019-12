Chievo, Giaccherini: "Il risultato non rispecchia quanto visto in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del "lunch match" contro il Pescara terminato 0-0: "Andiamo in campo sempre per cercare di vincere, sapevamo che qui non sarebbe stato facile ma ce l'abbiamo messa tutta per cercare i tre punti. Ci accontentiamo del pari, anche se questo risultato non rispecchia quanto visto in campo. E' mancata un po' di concretezza, noi non siamo riusciti a sfruttare una chance con Djordjevic mentre loro hanno sprecato un gol con Machin. Ci sono stati tanti infortuni importanti in questo girone d'andata, chi ha giocato ha sempre fatto bene ma ci sarà da lavorare maggiormente su alcuni dettagli. Io mi sto riprendendo, non sono ancora al 100% ma ho messo qualche minuto sulle gambe e ora approfitterò della sosta per entrare nella miglior condizione possibile e iniziare al meglio il 2020. Voto al Chievo? 7. C'è stato poco tempo per preparare i due incontri ravvicinati con Benevento e Pescara, ora abbiamo una settimana di pausa ma io cercherò comunque di allenarmi".