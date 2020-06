Chievo, Giaccherini: "Mi mancava il campo, vogliamo la Serie A"

vedi letture

Queste le dichiarazioni rilasciate da Emanuele Giaccherini dopo Chievo-Frosinone.

Il Chievo torna alla vittoria, trascinato da uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Emanuele Giaccherini, in campo per 90 minuti e autore dell’assist per 2-0 di Vignato, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo contro il Frosinone.

Eri dato in ballottaggio, hai fatto novanta minuti e sei tornato molto in fase difensiva nel finale del match come ai tempi della Juventus: stai benissimo.

“Ho avuto un problema all’adduttore e fino a stamattina ero in dubbio. Poi col mister abbiamo deciso di partire dall’inizio e vedere come andava. La squadra aveva bisogno, io anche e alla fine è andata bene. Fortunatamente ho fatto 90 minuti senza problemi. Meglio di così non potevo chiedere stasera”.

Hai chiesto i risultati: la classifica la guardate e i playoff li volete fare?

“Certo, il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie A. Se non ci riusciremo, non dovremo avere rimpianti. Se andremo ai playoff, dovremo cercare di centrare la promozione attraverso i playoff”.



Come ti trovi ad esercitare la tua leadership con ragazzi giovani come Esposito e Vignato? Sull’1-0 hai detto di avere lo stesso atteggiamento mostrato sullo 0-0.

“L’atteggiamento deve essere uguale, anche dopo aver trovato il gol. Come quando vai svantaggio e cerchi di recuperare la gara. La nostra mentalità deve essere quella di vincere le partite: siamo una che può farlo, ma che ha anche perso sfide in cui ci davano per favoriti. Tutto sta nella mentalità e nell’atteggiamento della squadra”.

Si diceva che il Chievo non era rientrato bene, ma ha fatto un punto a Crotone, ha perso una partita con lo Spezia con polemiche e oggi avete battuto il Frosinone. Quello di stasera è il miglior Chievo della stagione a livello di gioco espresso?

“Secondo me è una delle migliori prestazioni della stagione. Anche nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, ma non abbiamo concretizzato come nella ripresa. Questa squadra ha perso tanti punti: secondo me la classifica non rispecchia il nostro vero valore, tante volte ci siamo fatti male da soli. Potremmo essere più in alto in classifica, ma ce la giocheremo ai playoff cercando di tornare in Serie A”.

Ti mancava il campo per novanta minuti?

“Sì, perché nell’ultima settimana ho sofferto per questo problema e non mi dava tanto tregua. Oggi siamo riusciti a controllarlo e sono contentissimo”.