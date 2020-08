Chievo, Giaccherini su Vignato:"Bologna ambiente top per lui, con Mihajlovic crescerà"

Chiusa l'esperienza al Chievo Verona, per Emanuel Vignato si aprono le porte del Bologna. Dalle colonne del Corriere dello Sport, del baby talento ne ha parlato chi ci ha condiviso per svariato tempo lo spogliatoio, Emanuele Giaccherini: "Vignato è un grande talento, è un giocatore di altissima qualità. E’ un ragazzo molto introverso, non parla tantissimo, però possiamo dire che è in campo che esprime meglio se stesso, tutto il suo talento. E’ anche un ragazzo molto silenzioso, parla poco, ascolta. Le abilità le ha, ma deve ancora metterle in campo completamente. Delle volte succede che durante la partita ha delle pause, dei momenti di stop, però è giovane, può crescere tanto. Mihajlovic lo può modellare un po’. Il suo ruolo ideale è l’esterno, ma può giocare anche dietro la punta. La visione di gioco e l’abilità di passaggio ce l’ha".

Conclude poi: "Emanuel è capitato nel momento giusto, nell’ambiente giusto, e quindi dovrà assimilare, assorbire tutto. Solo così potrà crescere. All’inizio dovrà guadagnarsi il posto. Lì a Bologna ci sono giocatori importanti davanti. Per me Barrow può giocare davanti, prima punta, centrale, e Vignato a sinistra. La cosa importante, credo, è che Emanuel si metta a disposizione per imparare da tutti".