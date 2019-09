Chievo, i voti al mercato: si punta sulla gioventù. In campo e panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartire dalla Serie B dopo tanti anni in Serie A non è mai semplice e in casa Chievo se ne sono accorti. Tante uscite difficili, da Tomovic a Stepinski, da completare – e finalizzate solo all’ultimo respiro – hanno creato qualche tensione all’interno della società. L’obiettivo era sistemare i conti e dare respiro alle casse per evitare che dopo la retrocessione si potesse finire gambe all’aria. Sono così partiti pezzi importanti come Depaoli, Jaroszynski, Bani e Barba e altri giocatori sotto contratto che non rientravano più nei piani. In entrata si è fatto poco privilegiando una strategia che punta sui giovani affiancati da alcuni vecchi come Meggiorini o Giaccherini (anche lui in bilico fino all’ultimo). Ma l’impressione è che si sia deciso per una decrescita, vedremo se felice o meno.

Il colpo: Lorenzo Dickmann, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, è forse l’acquisto di maggior spessore di un mercato non entusiasmante. Il laterale destro è chiamato a tornare sui livelli che lo avevano consacrato a livello nazionale quando vestiva la maglia del Novara.

L’allenatore: Anche nella scelta dell’allenatore il club ha puntato sulla gioventù affidandosi a un grande ex come Michele Marcolini, alla prima esperienza in Serie B. Con Alessandria e Albinoleffe ha mostrato ottime doti e qualità e ora dovrà replicarle in cadetteria, un compito non semplice.

Acquisti: Pucciarelli (Empoli), Cotali (Cagliari), Leverbe (Sampdoria), Ceter (Cagliari), Ivan (Sampdoria), Esposito (SPAL), Cavar (Winterthur), Segre (Torino), Vaisanen (SPAL), Dickmann (SPAL), Nardi (Parma), Brivio (Chiasso)

Cessioni: Depaoli (Sampdoria), Jaroszynski (Genoa), Bani (Bologna), Valjent (Maiorca), Cacciatore (Cagliari), Barba (Real Valladolid), Solini (Como), Pogliano (Novara), Confente (Robur Siena), Andreoli (Robur Siena), Danieli (Virtus Verona), Yamga (Desportivo Aves), Tanasijevic (Paris FC), Rigoni (Monza), Sbampato (Paganese), Tomovic (SPAL), Seculin (Sampdoria), Bismark (Imolese). Hetemaj (Benevento), Fabbro (Pisa) Stepinski (Hellas Verona)

Voto: 5

Chievo (4-3-1-2): Semper; DICKMANN, Cesar, VAISANEN, BRIVIO; IVAN, ESPOSITO, Garritano; Vignato; Meggiorini, Djordjevic Allenatore: Marcolini (nuovo)