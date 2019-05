© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I fratelli Vignato potrebbero approdare in Catalogna, per giocare tra le file del Barcellona. Sky Sport fa sapere che l'agente dei due calciatori del ChievoVerona è in Spagna, con la dirigenza dei clivensi che chiede otto milioni di euro per entrambi.

Emanuel e Samuele. Il primo, classe 2000, ha già esordito con i grandi: il suo score recita 10 presenze, un gol e un assist. Il minore, Samuele, classe 2004, ha solo 15 anni e ancora non si è visto sui grandi schermi. Ma questo potrebbe succedere a breve.

Il Barcellona vuole trattare. La richiesta del Chievo è giudicata eccessiva ma le parti si riaggiorneranno, perché il club blaugrana vuole portare a casa i cartellini dei due talentuosi calciatori.