Chievo, il ds Pellissier: "Abbiamo chiesto a tutti di ridursi lo stipendio"

Sergio Pellissier, nuovo ds del Chievo, ha parlato a Radio Sportiva dei nuovi piani della società clivense per la Serie B: "Abbiamo una squadra di Serie A come giocatori, ma hanno anche un ingaggio tale, mentre il budget in Serie B è molto diverso. Non è semplice, perché gli ingaggi della Serie A sono difficili da poter vendere in questa categoria. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi, in un momento di difficoltà, di ridursi l'ingaggio o di venirci incontro in qualche modo, per dimostrare di credere nel Chievo e di poter rinascere da questa società. Gente come Cesar e Frey ha la mentalità da Chievo che avevo anch'io. L'anno scorso cambiare all'improvviso cercando di ringiovanire tutto è stato un problema. Qualcuno di vecchio che faccia capire cosa significhi sudare per questa maglia serve. Ci auguriamo di poter tornare presto a giocare il derby con l'Hellas in A".