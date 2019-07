Chievo, in arrivo il centrocampista Esposito della SPAL

© foto di Federico De Luca

Il ChievoVerona è a un passo dall’acquisto, in prestito con diritto di riscatto, del centrocampista classe 2000 Salvatore Esposito della SPAL. Il calciatore, come riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, arriverà a Verona nella giornata di domani per visite e firma sul contratto.