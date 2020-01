Chievo, inserimento per Asencio. Sarà sfida a Entella e Pescara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il ChievoVerona si iscrive alla corsa per Raul Asencio, appena rientrato al Genoa dal Pisa. Il club veneto infatti dopo aver capito che non ci sono margini per arrivare a Massimo Coda del Benevento, troppo alti i costi per cartellino e ingaggio, starebbe virando sullo spagnolo che però piace molto a Virtus Entella e Pescara. Lo riferisce Trivenetogoal.it.