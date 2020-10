Chievo, lo sfogo di Campedelli: "Da tre anni ci massacrano. Oggi c'erano tre rigori netti per noi"

Un duro sfogo quello del presidente del ChievoVerona Luca Campedelli dopo la sconfitta contro la Salernitana di oggi. Il numero uno clivense ha infatti aspramente criticato la direzione di gara e chiesto alla FIGC un trattamento più equo di qui in avanti: “Siamo stati zitti e buoni finora, ma sono tre anni che ci stanno massacrando. C’erano tre rigori netti e non ce ne hanno fischiato nessuno con l’arbitro che ha tenuto un atteggiamento inaccettabile durante la partita, ha fatto di tutto per innervosire gli animi e sopratutto ha danneggiato in maniera pesante la nostra squadra. Ho paura per il proseguo del campionato e alla Federazione chiedo solo di essere trattato come tutti gli altri, cosa che negli ultimi anni non mi sembra sia successa. Io sono stanco e mi sembra giusto far presente questa cosa perché è inaccettabile”.