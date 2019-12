Chievo, Marcolini: "Affrontare anche il Cittadella a petto in fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ci siamo allenati a porte chiuse tutta settimana, ma non ci sono motivi particolari, abbiamo solo cercato di ritrovare tranquillità dopo la scottatura presa contro la Juve Stabia. Qua è un'oasi di pace, non ci sono particolari problemi, ma io avevo bisogno di confrontarmi con i ragazzi": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico del Chievo Verona Michele Marcolini.

Che pensa però alla sfida di domani contro il Cittadella: "Sono tre gare ravvicinate, dovremmo sempre ottenere il massimo contro chiunque, tutte ti danno tre punti, ma ora c'è il Cittadella, che farà di tutto per metterci i bastoni fra le ruote: la nostra mentalità non cambia, cerchiamo di affrontare anche loro a petto in fuori, poi vedremo al termine dei 90' chi sarà stato il più bravo. Loro hanno una certa tipologia di lavoro, prendono promesse da inserire in un gruppo già consolidato, e di questo fanno la loro forza: giocano a ritmi alti, sono bravi ad attaccare spazi e profondità, hanno qualità. Sarà una gara dura, non sarà facile".

Sulla rosa: "Non abbiamo subito granché contro la Juve Stabia, ci siamo fatti molto male da soli, ma siamo pronti a ripartire. Infortuni? Anche quello di Obi non sembra di grave entità, ma come tutti i problemi muscolari va valutato di giorno in giorno. Djordjevic si è allenato con noi ed è pronto, Giaccherini lo stesso ma non era ancora al meglio, ho preferito quindi lasciarlo a casa affinché possa pienamente rimettersi per la prossima settimana. Così tanti infortuni non mi erano mai capitati, ma sono cose che fanno parte del calcio, cerco di gestirli al meglio responsabilizzando tutti: e in tal senso è molto importante far sentire importanti tutti".