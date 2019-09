Chievo, Marcolini: "Avere giocato sempre in attacco non mi basta"

Intervistato nel post partita dai media ufficiali del club veronese, il tecnico Michele Marcolini ha commentato la prestazione dei suoi, al termine di una gara che ha visto un Chievo arrembante sbattere contro lo strenuo muro difensivo del Pordenone nonostante la doppia superiorità numerica nella ripresa.

"Nel secondo tempo le due espulsioni ci hanno dato un grande vantaggio, ma voglio analizzare anche il primo tempo. Abbiamo subìto un corner dove il Pordenone poteva segnare, e nella stessa azione il colpo di testa di Strizzolo. Come al solito alla prima occasione prendiamo gol. Dopo 20 secondi abbiamo avuto un'occasione per pareggiare con Rodriguez e poi, come spesso sta succedendo, abbiamo visto il Chievo in completo possesso della gara, sempre in proiezione offensiva.

Anche oggi dal punto di vista tecnico-tattico ci sarebbe da dire bravi ai ragazzi, in 11 contro 11 non c'è stata una situazione in cui abbiamo subìto contropiedi, tiri pericolosi o parate del portiere. Però siamo qui a recriminare per il risultato. Evidentemente siamo questi, ci dobbiamo sporcare. A me dispiace perché credo che a livello di produzione di gioco e di occasioni non sarà sempre così quindi, o diventiamo più cinici, o se vogliamo fare un campionato di vertice non siamo sulla strada giusta.

Sono dispiaciuto non perché abbiamo dei nomi importanti e segniamo poco: se avessimo nomi importanti ma non tirassimo mai in porta, avrebbe un peso diverso. Non mi interessano i nomi dei giocatori che ho e che metto in campo, mi interessano le occasioni che creiamo, e onestamente abbiamo una media gol rispetto alle occasioni create davvero pessima. Questo ci porta a pareggiare invece che stravincere questo tipo di partite. In partite come il Pisa con due episodi ti trovi sotto di due gol e devi fare una grandissima rimonta, quando avresti potuto vincerla. Con l'Empoli abbiamo avuto ugualmente grande qualità e tante occasioni, ma abbiamo ottenuto solo un pareggio. Così è difficile.

I punti non rappresentano minimamente quello che abbiamo prodotto, chi dice il contrario non ha mai visto le nostre partite, parlo in termini di occasioni subite e create. Bisogna continuare a lavorare, lo sto dicendo ogni volta. E' l'unica medicina che conosco. Probabilmente tutti, io per primo, dovremo trovare la soluzione per diventare più cinici. Lavoreremo cercando di curare come al solito ogni dettaglio. Oggi mi sarebbe piaciuto abbracciare i ragazzi per quello che hanno creato, invece di essere arrabbiato, come sono arrabbiati anche loro. Siamo tutti innervositi per questo risultato che chiaramente non ci fa contenti. Il fatto di avere giocato sempre in attacco non mi basta".