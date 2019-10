© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato dopo l’incredibile rimonta sul Livorno (dal 3-1 al 3-4) in trasferta: “Si è trattato della classica gara dai due volti. Nel primo tempo non ci abbiamo capito niente, ma nella ripresa siamo entrati con ben altro piglio e l'abbiamo raddrizzata. Per noi dopo tutti quei pareggi è una vittoria davvero molto importante. - continua Marcolini come riporta Amaranta.it - Infortunati? Obi lo avevamo gestito con cura fino all’ultimo, ma poi ha accusato un fastidio che non c’entra nulla con i problemi precedenti. Djordjevic stava andando benissimo e la sua intesa con Meggiorini migliorata sempre più, si era anche procurato il rigore, ma dopo un allungo si è fatto male e ha chiesto il cambio”.