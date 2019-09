© foto di Francesco Moscatelli

Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana di domani sera: “La rimonta al Pisa dimostra la compattezza e l’unione che c’è fra i ragazzi nella rosa. Da allenatore sono contento di aver visto uno spirito comune, la voglia di recuperarla a tutti i costi sacrificandoci assieme. - continua Marcolini come riportano i canali social del club – Non credo al turn over obbligato, credo che si debbano però cambiare quei giocatori che hanno problemi o se ne vedo un altro più in forma. In allenamento le risposte sono state buone da parte di tutti. La Salernitana ha qualità in ogni reparto, propone un modulo compatto e ha un bel ritmo. Sarà una partita complicata in uno stadio stupendo”.