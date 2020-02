Chievo, Marcolini: "Creiamo tanto e concretizziamo poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In sala stampa per parlare del pareggio in casa del Pisa arriva Michele Marcolini, tecnico del Chievo Verona: "Sul finale di gara si alza la tensione, ho protestato per qualche scelta del direttore di gara, sul quale comunque non sono critico. Ero preoccupato e quindi mi sono arrabbiato. un pò e lo sono ancora. Sapevamo sarebbe stata una gara complicata in un ambiente difficile, anche se alla fine la gara è stata equilibrata, ma ancora oggi mi trovo a parlare della stessa cosa: creiamo molto ma concretizziamo poco”.

Continua il tecnico veneto: “Ad ogni modo abbiamo fatto la gara che dovevamo, avevamo studiato il Pisa e sono soddisfatto della prestazione e dell'impegno dei miei: venire a Pisa e creare così tanto non è da tutti, per di più contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. La squadra ha dato una grande risposta, singolarmente e di gruppo”.

In conclusione: “Per il campionato serve essere cinici e concreti, c'è molto equilibrio e chi fa la differenza ce la farà. Sembra solo che il torneo aspetti la seconda squadra che faccia compagnia al Benevento”.