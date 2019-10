Chievo, Marcolini e il primo grande amore: funziona anche il 3-5-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E secondo posto fu. A 1 dalla vetta. E questo era forse un risultato insperato per il Chievo Verona, che arrivava dalla retrocessione in A, da una situazione societaria da risistemare e da una rosa affidata a un tecnico emergente che, pur avendo i coloro gialloblù nel sangue, era una scommessa.

Ma Sergio Pellissier in Michele Marcolini ci ha creduto, e i fatti gli stanno dando ragione.

Il percorso del Chievo in campionato – Una sconfitta, un pari e una vittoria nelle prime tre giornate, poi una nuova lieve flessione che aveva portato a una serie di altri pareggi, fino alla vittoria in rimonta a Livorno, che ha dato nuove certezze ai clivensi: certo, da quel giorno a ieri è arrivato un altro 1-1, ma tre successi in quattro gare hanno dato la sterzata alla classifica, mostrando soprattutto un gran temperamento di gruppo, che ha sopperito anche alle assenze. Spesso in rimonta, la squadra ha rimesso in piedi o addirittura ribaltato le partite, senza esimersi dal farlo contro la capolista Crotone.

L’intelligenza tattica della squadra – Al netto dei giocatori, meriti dei risultati spettano anche a Marcolini. Fautore del 3-5-2 nelle buone esperienze in Serie C, con la rosa che ha avuto a disposizione in estate, a Verona ha optato per il classico rombo, 4-3-1-2, andando però a cambiare ieri, per la prima volta. Tornato al 3-5-2, di fatto rinunciando al trequartista, il risultato non è cambiato: vittoria. Ed Esposito nel ruolo di play che ha ben figurato.

Una freccia in più nell’arco – Probabilmente, con la rosa a disposizione per intero, o quando almeno Giaccherini e Pucciarelli ripristineranno la condizione fisica ottimale, si ritornerà al “modulo classico”, ma la scoperta, se così si può chiamarla, è stata la certezza della poliedricità della squadra. Che ha iniziato davvero a rendere. Il tempo dei cantieri aperti è solo un ricordo.