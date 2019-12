© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Chievo-Cremonese, il tecnico scaligero Michele Marcolini ha così analizzato la gara: "Sono felicissimo per Di Noia, che è un ragazzo d'oro reduce da un lungo infortunio. Era un po' che lo vedevo bene, avevo bisogno di fisicità ed esperienza in mezzo al campo dopo Trapani. Era una partita importantissima - riporta Cuore Grigiorosso -, la classifica era talmente corta che perderne un'altra sarebbe stata dura come contraccolpo psicologico".