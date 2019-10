Chievo, Marcolini: "Il Cosenza ci chiamerà a sforzi importanti"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Conferenza stampa in casa Chievo Verona, con mister Michele Marcolini che ha parlato alla vigilia del match contro il Cosenza: "Il Cosenza si è rianimato, ha trovato dei buoni equilibri e questo ha dato loro certezze diverse rispetto a quelle di inizio anno. Inoltre in casa sono temibili, il loro mister non dà punti di riferimento, ed è per questo che, a maggior ragione, dobbiamo pensare a noi, anche se abbiamo provato un minimo di adattamento all'avversario, che ci chiamerà a sforzi importanti. Sono comunque contento di quello che la mia squadra sta fornendo a livello di gioco e prestazioni, ma io non posso limitarmi a questo. Specie poi ora che ci aspettano tre gare in una settimana. Anche se ovviamente dobbiamo ragionare di gara in gara. La rosa?? Giaccherini sta meglio, ma non è al 100%, quindi abbiamo deciso di posticipare il rientro tra i convocati".

E prosegue poi: "Serve entusiasmo, ma anche equilibrio. I risultati fanno la loro, contribuiscono al tutto, ma la forza di una squadra è nell'affrontare ogni gara con lo stesso temperamento. Mi piace vedere giocare il pallone, ma senza estremismi, perché voglio qualità ma anche semplicità: occorre saper leggere bene i momenti della partita".