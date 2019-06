Chievo, Marcolini in pole. SudTirol attende, ma non troppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' sospeso fra la sponda clivense di Verona e Bolzano il futuro di Michele Marcolini. Il tecnico dell'Albinoleffe nel giro di pochi giorni scioglierà la sue riserve circa il club nel quale lavorerà il prossimo anno. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it il Chievo è il favorito del tecnico, che però contestualmente non ha ancora declinato il corteggiamento del SudTirol. Per questo motivo il ds degli altoatesi Paolo Bravo non è intenzionato ad attendere ancora. Come alternativa il nome forte è quello di Roberto Cevoli.