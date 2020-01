© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato della sfida contro l’Empoli in conferenza stampa chiedendo alla squadra continuità: “La gara contro l'Empoli sarà fondamentale per noi per dare continuità alla bella vittoria contro il Perugia. Dovevamo rilanciarci in classifica e ritrovare delle sicurezze e la gara contro gli umbri ci ha aiutato molto in questo senso, ora affronteremo quest’altra gara con molta convinzione. L’Empoli si è rinforzato molto in questo mese per provare a scalare la classifica nel girone di ritorno. Loro hanno acquisito grande qualità, ma penso che abbiamo tutte le carte per dire la nostra. - continua Marcolini soffermandosi sulla squadra- Sia Vignato sia Giaccherini saranno asenti per problemi fisici e ho preferito non rischiarli, mentre ci sarà Ongenda che è pronto a dare il suo contributo. Davanti ho tante possibilità di scelta”.