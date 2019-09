L’allenatore del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pordenone, ultima fatica di una settimana molto intensa: “Siamo alla terza gara nel giro di una settimana e sicuramente il carico di lavoro si fa sentire, non abbiamo spinto troppo negli ultimi due giorni perché dovevamo recuperare le energie. Salerno? Portiamo via un punto che dà fiducia, nel primo tempo avevamo il controllo del gioco fino al rigore e poi abbiamo saputo soffrire fino alla fine e sono contento di questo. - continua Marcolini come riporta Tggialloblù.it - Domenica ci aspetta un partita difficile, contro un avversario tosto come il Pordenone che personalmente conosco molto bene, mi piacerebbe molto vincere in casa perché i nostri tifosi e questi ragazzi se lo meritano. Fino ad ora il Pordenone non ha raccolto molto fuori casa, ma questo non vuol dire nulla perché l’andamento della gara dipenderà da noi”.