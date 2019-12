Chievo, Marcolini: "Noi pronti al riscatto. Cremonese da zona Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Chievo Verona con protagonista il tecnico dei clivensi Michele Marcolini. L'allenatore ha presentato il match di domani contro la Cremonese: "Contro i grigiorossi siamo chiamati ad un esame molto importante e al tempo stesso complicato. Cesar è fuori per infortunio, è leader di questo gruppo ed è un dispiacere non averlo a disposizione, spero torni il prima possibile. La Cremonese ha allestito una rosa di qualità che non rispecchia affatto la posizione di classifica attuale, penso che insieme al Benevento abbia la rosa più attrezzata per ambire alla promozione diretta in A: ha tutte le carte in regola per tornare in alto. La Cremonese verrà al Bentegodi col tentativo di imporsi con giocatori molto esperti, ma di fronte troverà un Chievo pronto a riscattarsi in casa, perché vogliamo allungare la striscia positiva fra le mura amiche"