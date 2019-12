Chievo, Marcolini: "Pareggio risultato giusto, c'è volontà di andare in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini, allenatore del Chievo, si è così espresso al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Pescara: "E' stata una partita equilibrata. Machin ci ha creato tanti problemi nel primo tempo: è uno di quei giocatori che fanno la differenza, grazie ad un nostro regalo ha avuto un'enorme occasione ma per fortuna ha sbagliato. Nella ripresa anche noi non siamo riusciti a sfruttare un'ottima chance, il pareggio è tutto sommato il risultato più giusto. C'è la volontà di andare in Serie A, rispetto all'anno scorso sono rimasti alcuni calciatori esperti ma non sono i nomi a fare la classifica: non c'è problema, io ho a disposizione un gruppo che lavora sempre con grande impegno e quindi non mi posso lamentare. Ci mancano i tre punti della partita persa contro la Juve Stabia, con quella vittoria la classifica sarebbe stata completamente diversa: ogni squadra ha il futuro delle proprie mani".