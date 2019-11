© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini, allenatore del Chievo, ha commentato il pareggio ottenuto in casa dello Spezia: "Un vero peccato. Dopo aver fatto un primo tempo così dovevamo fare una ripresa diversa. Scuffet è stato molto bravo. Sono soddisfatto dei terzini, eravamo tranquilli in fase di possesso.Avevamo capito come far male allo Spezia ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, vincere oggi sarebbe stata una bella spinta".