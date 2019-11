Chievo, Marcolini: "Perso contro una signora squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo esce sconfitto dal match contro il Frosinone. A fine gara il tecnico della squadra clivense, Michele Marcolini, parla così della gara. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone: "La gestione della gara è stata diversa dal nostro solito, tenevamo troppo poco la palla in attacco e non riuscivamo ad inserirci nei tempi giusti. Il Frosinone è stato più incisivo nell'uno contro uno. Se rigiocherei col 3-5-2? Appena ho cambiato modulo ci hanno infilzato. Al netto dei nostri errori, il Frosinone non ha creato tante occasioni da gol. Ho pensato fosse giusto far partire Vignato dalla panchina, viste le sue condizioni fisiche. Nell'ultimo quarto d'ora non avevamo più niente da perdere, ecco perché il nostro atteggiamento è stato diverso. Dispiace essere venuti qua e non aver giocato al massimo, avevamo di fronte una signora squadra, non siamo riusciti ad essere brillanti".