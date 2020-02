Chievo, Marcolini: "Pisa squadra temibile, felice di ritrovare Moscardelli"

Fonte: tggialloblu.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini, tecnico del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa: "Questa è stata una settimana un po' diversa dalle altre. Abbiamo lavorato duro ma eravamo ancora un po' arrabbiati per come è andata la gara con il Venezia, per il modo in cui è arrivata la sconfitta. I ragazzi hanno capito il valore che poteva avere quella vittoria in casa, oggi vedremmo una classifica totalmente diversa ma ora non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e pensare alle prossime sfide a cominciare da Pisa.

Che partita si aspetta?

Il Pisa è una formazione che molto spesso in questa stagione ha giocato con cinque giocatori a centrocampo, sfruttando moto gli esterni. Da qualche giornata invece stanno usando il trequartista come noi, ma a parte il modulo è una formazione temibile con giocatori d'esperienza che posso creare delle difficoltà".

Moscardelli?

"Sono felice di ritrovare Moscardelli anche se da avversario. Non so se scenderà in campo, ma sicuramente se verrà chiamato in causa può dare un grande contributo nonostante l'età. Con Davide c'è ancora una grande amicizia, abbiamo condiviso dei bei momenti come compagni di squadra e sono felice per lui che abbiamo portato avanti la carriera per così tanti anni".