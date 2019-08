Chievo, Marcolini: "Ricostruirsi passando dalle briciole alle cose grosse"

Un Chievo Verona in partenza per la Sardegna, con la formazione di mister Michele Marcolini che sarà impegnata nella gara ci Coppa Italia contro il Cagliari. In merito al match, questo il pensiero del tecnico:

"E' una gara che vale molto sul concetto del saper soffrire, lavorare insieme, dell'essere compatti e determinati dall'inizio alla fine: il Cagliari si sta sempre più rinforzando, dopo le big è forse quella che si è mossa meglio. Sarà una gara complicata, ma più che il risultato, al quale comunque puntiamo, mi interessa vedere uno spirito di gruppo e una compattezza che vadano oltre la fatica che ci sarà, e che sarà tanta: dovremmo saper lavorare bene tutti insieme, mentalmente e come spirito la squadra si sta esprimendo bene, e voglio continui così. Dobbiamo forse imparare a essere più cinici, ma c'è da migliorare sempre e comunque, mostrando anche dimestichezza nella gestione di stadi importanti: in Sardegna sarà ardua, ci sarà moltissima gente, tutto quello che verrà sarà un nota positiva a livello di entusiasmo. Ma non cambia quella che dovrà essere la nostra identità, è un anno di ricostruzione, è un ritorno al Chievo che deve riconquistarsi tutto passando dalle briciole alle cose più grosse".

A specifica domanda parla poi di Maran: "La gara conta, mi fa piacere rincontrare Rolando, allenatore importante che a livello di squadre di vertice ha ottenuto meno di quanto ha dimostrato sul campo, ha fatto bene qui e anche a Catania. E' organizzatissimo, sa gestire le cose, tanto che le sue formazioni hanno gioco ed equilibrio importante, situazioni che alla lunga premiano".

Nota poi sul mercato: "Cercherò, in queste volte, di mischiare le cose, darò più spazio a chi credo potrà rimanere, ma è normale che devo valutare gli equilibri: a settembre vedremo, sapevo che la situazione sarebbe stata questa ma lavoro con serenità. A Perugia, ai nastri di partenza di B, dovremmo avere le giuste consapevolezze per presentarsi nel migliore modo possibile".