Chievo, Marcolini: "Serie A? Ci sono squadre più attrezzate di noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato ieri in vista della sfida contro la Juve Stabia di questa sera: “Abbiamo la possibilità di non commettere lo stesso errore della gara contro il Trapani. Quella sconfitta ci ha fatto arrabbiare molto per come è arrivata, ma ci ha anche fatto capire che non possiamo permetterci di giocare sotto i nostri standard se no possiamo soffrire con chiunque.Sono molto contento invece per la vittoria contro la Cremonese, era una gara a cui io tenevo tanto e i tre punti conquistati ci hanno permesso di essere ancora lì a guardare da vicino la zona promozione. - continua Marcolini come riporta Tggialloblu - La classifica ci sta comunque sorridendo e per chi all’inizio dell’anno criticava questa squadra penso non conosca a pieno lo sforzo che c’è dietro al lavoro di questo gruppo. Penso che ci siano tante squadre attrezzate anche tra quelle che ora sono dietro di noi. Il campionato è molto equilibrato e dobbiamo mantenere i piedi per terra e continuare a migliorare sempre di più“.