Chievo, Marcolini: "Stepinski una delusione. Ma pensiamo all'Empoli"

Prima gara interna del nuovo campionato per il Chievo Verona di mister Michele Marcolini, che domani, dopo il ko di Perugia, affronterà l'Empoli. Proprio del match, in conferenza stampa, è il tecnico a parlare: “Mi aspetto una squadra vogliosa di riprendersi sul campo quello che non abbiamo raccolto a Perugia, dovevamo uscire dal Curi con un altro risultato. L'Empoli è una squadra forte che riesce a portare tanti uomini di qualità e di gamba nella fase offensiva: starà in alto per tutta la durata del campionato, ma ho voglia di conquistare punti, ce li meritiamo e ne abbiamo bisogno per riportare entusiasmo in tutto il nostro ambiente. Domani il campo dirà come stiamo in questo momento"

Nota poi sul caso del momento, ovvero della possibile partenza di Stepinski: “La situazione di Stepinski è spiacevole, non fa bene alla squadra ma neanche a lui. Ha lavorato bene dall’inizio del ritiro ma ora l’atteggiamento è cambiato. È una delusione, contavamo su Mario e a oggi è difficile pensare di insistere su di lui”.