Chievo, Marcolini: "Vincere a Spezia significa avere grande personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della partita contro lo Spezia, in casa Chievo Verona è mister Michele Marcolini a tenere la consueta conferenza stampa pre gara: "Essere in questa posizione di classifica ci fa piacere, in estate la squadra è stata costruita piano piano anche in base a quello che il mercato ci permetteva, ma siamo un gruppo competitivo, ed è anche per questo che sono felice dei risultati: poi sulla carta ci sono 4-5 squadre che sul mercato si sono mosse notevolmente, alcune sono in alto altre in ritardo, ma sappiamo che la B è un campionato duro, serve molta continuità per tenere la graduatoria. A ogni modo è importante trovare l'equilibrio".

Sull'avversario: "Sono partiti con una bella vittoria esterna, hanno poi trovato qualche difficoltà, ma non sempre il percorso deve essere lineare, e ora stanno ritrovando lo slancio giusto, l'entusiasmo e alcune certezze che avevano sin dall'inizio. Sarà una gara da affrontare con le pinze: vincere su quel campo vorrebbe dire avere carattere e personalità, il "Picco" è uno stadio caldo. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, entrambi, e questo è un dispiacere: certo, il nostro schieramento di Crotone può aver fatto pensare certe cose, ma vedremo".

E proprio sul modulo dell'infrasettimanale: "Ho scelto il 3-5-2 perché copre bene gli spazi, che è diverso dal difendersi e basta. Loro sviluppano un gioco in modo organizzato, sfruttano le superiorità e ci avrebbero fatto male sugli esterni, quindi volevo creare quanti più uno contro uno possibili, e l'andamento della gara mi ha fatto capire che era una scelta giusta: difatti gara molto equilibrata e spunti dei singoli. A ogni modo, in vista delle tre gare, è un modulo che mi ha fatto preservare energie: e siamo comunque compatti e in grado di conquistare centimetri, con interpreti che possono far male".