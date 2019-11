Chievo, Marcolini: "Volevamo vincere a tutti i costi, è buono per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della vittoria contro l’Entella, in casa Chievo mister Michele Marcolini ha parlato così del confronto: “Era importante vincere, la vittoria ci fa risalire la classifica, e noi sapevamo quanto fossero determinanti i tre punti: abbiamo approcciato bene il match, trovando il gol. Poi l’Entella ci ha messo in difficoltà, siamo stati meno precisi del solito con qualche errore tecnico di troppo, ma i liguri hanno fatto molta pressione: sapevo sarebbero potute arrivare gare così, ma a livello di dedizione, compattezza e carattere meritavamo di vincere. Siamo vivi, volevamo la vittoria a tutti i costi, e questo è un ottimo indizio per il futuro”.

Parlando poi del rientro di Meggiorini dal 1’: “Meggiorini? Tutti i giocatori forti sono determinanti. Lui, come tutti gli altri, ha messo anima e corpo per il Chievo, sono felice di vedere che tutti si possano togliere delle belle soddisfazioni. Questa vittoria ne è la rappresentazione”.

Sui gol arrivati dalla difesa: “Gli attaccanti hanno lavorato molto per la squadra, va bene lo stesso. Hanno messo molto sotto pressione la difesa avversaria, e in una giornata in cui il reparto offensivo non trova la via della rete è bello vedere che ci sono altri ragazzi che trovano il gol: vuol dire che stiamo crescendo”.