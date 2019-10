© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La condizione fisica è buona e questo sistema di gioco è adatto alle mie caratteristiche, ma devo fare i complimenti ai miei compagni: è soprattutto merito loro se ho iniziato bene questo campionato. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma la gara è ancora in bilico e una rete di vantaggio non ci permette di stare tranquilli. La B insegna che ci sarà da soffrire sempre e fino all'ultimo minuto, vorrà dire che nella ripresa cercheremo di essere ancora più incisivi e imprevedibili in attacco a cospetto di un avversario che ci darà filo da torcere per arrivare al pareggio". Così Riccardo Meggiorini ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo tra Chievo e Ascoli.