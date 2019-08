Chievo, Meggiorini al 45': "Vincerà chi sarà più attento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine primo tempo regna l'equilibrio tra Chievo ed Empoli con gli ospiti che erano passati in vantaggio grazie alla rete di Dezi e i padroni di casa a pareggiare grazie a Djordjevic. A fine primo tempo è Riccardo Meggiorini, attaccante gialloblu, a parlare ai microfoni di Dazn: "L'Empoli non ha paura, gioca bene palla e ha avuto occasioni. Noi comunque abbiamo concesso poco, peccato però aver preso il gol. Siamo stati bravi comunque a non mollare, adesso nel secondo tempo dobbiamo fare una partita d'attacco per portarla a casa: vincerà chi sarà più attento, sono gli episodi a determinare i gol, non dovremo sprecare quello che ci capita", ha concluso Meggiorini.