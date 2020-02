Chievo, Meggiorini: "La fortuna non ci sta aiutando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Meggiorini è stato l’autore del gol del momentaneo 1-0 del Chievo a Pisa. La sua gara è però durata appena 19 minuti per un fastidioso risentimento muscolare che lo ha tolto dalla contesa. Ai microfoni di DAZN, Meggiorini ha commentato il pareggio per 1-1: “Peccato per il pareggio, è stata un’ottima gara da parte nostra, ci siamo stati dall’inizio alla fine. La fortuna non ci sta aiutando in questo momento, lo si capisce anche dall’episodio finale, con quel salvataggio sulla linea di Gucher. Noi abbiamo realizzato un eurogol, loro altrettanto, ma ai punti noi avremmo meritato qualcosa in più”.

Sul suo infortunio: “E’ arrivato in un momento in cui stavo veramente bene, ho sentito tirare un po’ e ho preferito fermarmi. Il gol? A me piace tentare quando arriva una palla così pulita e sono libero. Mi era già riuscito in passato, oggi è andata bene. Il Chievo ha tutto per fare bene, con i pareggi non si va lontano, ma quando la squadra gioca bene come oggi, vuol dire che la vittoria non tarderà ad arrivare”.