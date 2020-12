Chievo, onestà Aglietti: "Venezia avversario di valore, punto d'oro"

"E' stata una partita molto difficile. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, anche per merito del Venezia che è un'ottima squadra che ha pressato bene. Non riuscivamo ad essere aggressivi, subire gol in avvio su nostro errore ci ha fatto perdere lucidità ma, per fortuna, stavolta è toccato a noi recuperare all'ultimo minuto. Il calcio è strano. Abbiamo perso gare giocate benissimo, oggi il Chievo ha faticato e porta a casa un punto prezioso. Nell'arco del campionato ci stanno partite come quelle di oggi, può essere un segnale positivo. Vorrei ricordare che siamo una squadra rapida e il campo pesante ci toglie qualcosa. Non abbiamo sciorinato il nostro calcio, ho cambiato sistema di gioco per non dare più punti di riferimento ad un bel Venezia. A volte bisogna saper interpretare il momento di difficoltà cercando di scalvare la pressione preferendo la battaglia al fraseggio. Le occasioni le abbiamo create, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. E' un punto che peserà parecchio, nell'ultimo quarto d'ora ho visto cuore e coraggio e va bene così. Mi ha sorpreso la brillantezza del Venezia, in teoria il turno di riposo doveva agevolare noi. Riconosco ai ragazzi il merito di essere rimasti in partita fino alla fine, ma in contropiede ci potevano far male". Queste le parole del tecnico del Chievo Alfredo Aglietti in conferenza stampa.