Chievo, Pellissier: "Esposito ha enormi doti tecniche. Mi ricorda Carrus"

© foto di Aurelio Bracco

Il direttore sportivo del ChievoVerona Sergio Pellissier ha parlato al Resto del Carlino della crescita del regista Salvatore Esposito, classe 2000, arrivato in prestito dalla SPAL in estate: “È un ragazzo eccezionale, un ottimo centrocampista che può ancora crescere tanto e poi ha sempre voglia di giocare e quando non lo fa si arrabbia e questo per me è positivo. Finora ha giocato nove gare di cui sette da titolare e ha segnato un gol su punizione che è il suo pezzo forte. Cerca di piazzare la palla, ma è dotato di un calcio potente, e se si allontana dalla porta si trova ancora meglio dalla lunga distanza. - continua Pellissier – Non è altissimo, ma si fa valere perché è bello tozzo, tarchiato, mentre tecnicamente ha enormi qualità e mette la palla dove vuole. A chi somiglia? A Davide Carrus anche se lui è più fisico, ma come personalità e doti tecniche lo ricorda tanto”.