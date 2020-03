Chievo, Pellissier: "Per riprendere la stagione servirebbero ritiro e amichevoli"

Ospite delle colonne del Corriere di Veneto arrivano le parole del dt del Chievo Verona Sergio Pellissier sull’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il paese: “Nel calcio stanno uscendo adesso i primi casi di positività. Ne usciranno ancora. E finché non staranno tutti bene non credo si possa ricominciare. Se l’onda del contagio si esaurisse intorno a fine aprile, riprendere di colpo dopo un mese e mezzo sarebbe dura. Dipende da quando si potranno mettere in piedi gli allenamenti: non basta una settimana per essere nuovamente pronti a giocare. Nel calcio, il fisico è usato in modo estremo. Già quando stai fermo tre giorni ti ci vuole del tempo per riprendere. Dopo questo stop, sulla carta, servirebbe un ritiro, comprensivo di allenamenti doppi e amichevoli. Poi, per carità, se si vuol giocare si gioca, ma i giocatori non saranno mai al top”