Chievo, Pellissier su Vignato: "Due mesi di tempo per il rinnovo"

© foto di Aurelio Bracco

Intervistato da Tggialloblu il direttore sportivo del ChievoVerona Sergio Pellissier ha fatto un primo bilancio della stagione della squadra veneta: “Stiamo facendo bene anche se è arrivata una sconfitta dopo dieci risultati utili consecutivi, la sosta arriva al momento giusto per recuperare qualche infortunato. Il nostro mister sta facendo un ottimo lavoro e mi fido di lui perché ha a cuore questa società. In generale questa Serie B è più abbordabile di quella di dieci anni fa, sono tante le squadre che possono ambire ai primi posti e il livello si è abbassato rispetto all’ultima volta in cui ci abbiamo giocato. - continua poi Pellissier parlando del mercato – Qualcosa faremo sia per migliorare l’organico sia per permettere a chi ha trovato poco spazio di andare a giocare altrove. Siamo comunque competitivi. Vignato? La situazione non è semplice, loro fanno i loro interessi noi i nostri. Bisogna capire quanto può dare se non crede realmente di voler restare il prossimo anno. Abbiamo sbagliato a non fargli il contratto però siamo anche molto chiari. Abbiamo due mesi di tempo per risolvere il tutto”.