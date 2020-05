Chievo, Pellissier sugli allenamenti collettivi: "Aspettiamo il 28, ma potremmo anticipare"

Il direttore sportivo del Chievo Sergio Pellissier ha parlato al Corriere di Verona della possibile ripartenza spiegando di voler attendere prima di far ripartire gli allenamenti collettivi: “Aspettiamo la data del 28 maggio, termine ultimo deciso dalla Lega B per iniziare gli allenamenti collettivi in sicurezza. Se ci fosse un’evoluzione positiva della situazione nei prossimi giorni si potrebbe anche anticipare di qualche giorno. - continua Pellissier - Bisognerà riuscire a portare a termine l’intera stagione entro il 20 agosto, anche perché la data per l’inizio della prossima è stata fissata all’1 settembre e i giorni di stacco sono veramente pochi”.