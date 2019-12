Chievo, Pellissier: "Vogliamo tornare in A ma non sarà semplice riuscirci"

© foto di Aurelio Bracco

Sergio Pellissier, ds del Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport a margine delle celebrazioni per i 90 del club clivense: "Novanta anni di storia del Chievo, 17 dei quali vissuti in Serie A sono elementi di una storia importante di Verona. E' bello essere qua, sia come giocatore che adesso come dirigente. Spero di dare lo stesso contributo almeno per altri dieci anni per arrivare al centenario. Vogliamo tornare in Serie A il prima possibile perché sappiamo quanto è importante partecipare a quella categoria. Ci sono tante squadre che lottano per lo stesso obiettivo e speriamo di lottare fino alla fine. Non sarà certo facile come ci saremmo sperati fino all'inizio"