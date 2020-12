Chievo-Reggina 3-0, le pagelle: Margiotta grande protagonista. Difesa amaranto da incubo

vedi letture

CHIEVO-REGGINA 3-0

Marcatori: 25', 57' Margiotta, 76' Rigione

CHIEVO

Semper 6 - Dove non arriva il portiere clivense ci pensa Vasic a sparare alto a porta vuota, salvato sul palo su Lafferty. Questi gli unici due pericoli per il portiere del Chievo.

Mogos 6,5 - Conferma di essere uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria, una spina nel fianco per la difesa della Reggina. Dialoga bene con Canotto, sovrapposizioni continue.

Gigliotti 6 - Si prende soltanto un rischio quando stava per causare un calcio di rigore che poteva riaprire la partita, per il resto ha ben pochi problemi nel contenere un impalpabile Rivas.

Rigione 6,5 - Rischia di lasciare il campo nel primo tempo per un problema alla caviglia, rimane in campo e firma anche il gol del tris del Chievo sfruttando la leggera marcatura di Vasic. (Dal 90' Leverbe sv).

Cotali 5,5 - Ordinaria amministrazione sulla sinistra, non deve sicuramente preoccuparsi delle scorribande avversarie perché gli amaranto non riescono a rendersi mai pericolosi. Mezzo voto in meno per l'inutile espulsione proprio nell'ultimo minuto di gioco.

Canotto 7 - Protagonista incontrastato lungo la corsia di destra, si fa perdonare del gol fallito dopo soli due minuti di gioco. Quando affonda sono dolori per la Reggina, riesce sempre a trovare il varco in area di rigore.

Viviani 6 - Buona prestazione per l'ex Brescia, fa filtro in mezzo al campo ed ha poche difficoltà nel contrastare la farraginosa manovra della squadra di Toscano. (Dal 68' Zuelli 6 - Entra bene e combattivo in partita).

Palmiero 6,5 - In mezzo al campo tutti i palloni passano dal suo destro, gioca con la squadra e si abbassa per suggerire il passaggio. Prestazione da leader per il metronomo clivense. (Dal 81' Di Noia sv).

Garritano 7 - Il motore delle azioni pericolose del Chievo, ci mette sempre lo zampino in zona offensivo. Dà il via all'azione del primo gol, sigla l'assist poi per il colpo di testa di Rigione.

De Luca 7 - Gli manca soltanto il gol, per il resto una prestazione da incorniciare. Nonostante la differenza di esperienza con Cionek domina nel duello con l'ex Spal, solo Plizzari con un miracolo gli nega la gioia della grande segnatura. (Dal 68' Djordjevic 6 - Qualche pallone spizzato quando il Chievo cala i ritmi per amministrare il punteggio).

Margiotta 7,5 - Dopo il gol contro il Frosinone, si ripete anche stasera con una doppietta da attaccante. Taglia due volte la difesa amaranto, movimenti perfetti e reti che mandano al tappeto la Reggina. (Dal 90' Ciciretti sv).

REGGINA

Plizzari 7 - La Reggina esce con le ossa rotte del Bentegodi, poteva andare ancora peggio per gli amaranto senza il suo estremo difensore. Due grandi interventi, specie su Manuel De Luca per evitare un passivo più pesante.

Loiacono 5 - Torna in campo ma anche per lui un gara negativa, si fa tagliare troppe volte alle spalle da Margiotta che può perdonare soltanto in un'occasione. (Dal 70' Vasic 4,5 - Combina di tutto in venti minuti, prima si perde Rigione su corner per il tris clivensi e poi sbaglia un gol clamoroso a porta vuota).

Cionek 4,5 - Il peggiore in campo della formazione calabrese, prestazione totalmente insufficiente. Doveva essere il leader del reparto arretrato, De Luca domina nel confronto e il Chievo apre la retroguardia amaranto con estrema facilità.

Delprato 5 - Prima vera prestazione steccata da parte dell'ex Livorno, era stato il migliore fin qui della squadra di Toscano. Ha difficoltà nel contenere Canotto anche perché poco coadiuvato da Di Chiara.

Rolando 6 - Non era facile tornare dopo il lungo infortunio, nel complesso una prestazione sufficiente per l'esterno amaranto che deve fronteggiare un avversario scomodo come Garritano.

Bianchi 6 - Uno dei pochi che non dispiace nel primo tempo, prova a metterci la cattiveria agonistica per contrastare i calciatori clivensi che imperversano nella metà campo amaranto. (Dal 46' Folorunsho 5 - Non si vede mai).

De Rose 5,5 - Nulla da eccepire in fatto di applicazione e cuore, corre più di tutti in mezzo al campo per provare a bloccare la manovra clivense. Nel secondo tempo va in bambola come tutta la Reggina.

Crisetig 5,5 - Prima vera prestazione negativa per l'ex Benevento, ha poco da fare in questo centrocampo al Bentegodi. La Reggina gioca pochissimo palla a terra e non esalta le sue doti. L'unico vero lampo è il pallone servito a Lafferty che colpisce il palo.

Di Chiara 5 - Dopo le buone impressioni dell'ultima gara contro il Brescia, non si conferma. Dal suo lato agisce Canotto, diventa praticamente immarcabile per il terzino amaranto. (Dal 61' Liotti 6 - Pochi palloni giocabili dalle sue parti).

Bellomo 5,5 - Una Reggina così rinunciataria sicuramente non favorisce il giocatore dotato di maggior tecnica degli amaranto, due tentativi che però non creano pericoli per Semper. (Dal 46' Lafferty 6 - Una delle poche note positive per gli amaranto, prova a rivitalizzare il reparto avanzato colpendo anche un palo).

Rivas 5 - Impalpabile. Si descrive così la prova dell'honduregno, soltanto una buona sponda per De Rose nel corso del primo tempo ed un'occasione fallita in contropiede. Poi non si vede mai. (Dal 82' Mastour sv).