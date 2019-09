© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Chievo Alejandro Rodriguez ha commentato il match pareggiato per 1-1 contro il Pordenone: “Purtroppo è andata così, noi ci abbiamo creduto fino alla fine, ma ci è mancata quella cosa in più per portare a casa i tre punti - ha detto ai canali ufficiali del club -. Cosa manca? Secondo me stavamo dominando, ma ci manca la vittoria. Vincere ti porta a vincere e in questo momento non riusciamo a farlo. Appena ci sbloccheremo mentalmente tutto andrà meglio”.