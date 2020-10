Chievo-Salernitana 1-2, le pagelle: Mogos illude, Djuric-Tutino ribaltano

PAGELLE CHIEVO-SALERNITANA 1-2

Marcatori: 25'pt Mogos (C), 34'st Tutino, 20'st Djuric

Chievo

Seculin 5,5 - Spettatore non pagante fino alla mezz’ora, quando Tutino indovina l’angolino e lo lascia pietrificato. Djuric lo beffa di testa, forse poteva fare qualcosa in più.

Mogos 6 - Segna il gol del vantaggio con un perfetto colpo di testa in anticipo su Belec, è l’unico a credere in un pallone che sembrava destinato ai guantoni del portiere granata.

Leverbe 5,5 - Inizia la sua partita con un passaggio sbagliato che fa arrabbiare il mister. Morbida la marcatura sia su Tutino, sia su Djuric.

Rigione 6 - Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto per alcuni provvidenziali anticipi di testa.

Renzetti 5,5 - Spinge tanto, ma sbaglia una infinità di cross. Soffre tantissimo nel secondo tempo, quando la Salernitana attacca principalmente dal suo lato.

Obi 5,5 - Rovina una partita discreta con l’espulsione finale, un rosso che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. Reclama per la mancata concessione di un rigore, l’arbitro lo punisce perché era già in caduta prima dell’intervento scomposto di Casasola.

Palmiero 6 - In alcuni momenti della partita si eclissa, ma quasi tutte le azioni pericolose nascono dai suoi piedi. Leggero calo nella ripresa, ma è l’elemento di qualità che è mancato l’anno scorso. (Dal 35’st Zuelli sv).

Garritano 5,5 - Assist al bacio per Mogos, ma in realtà il pallone non era granchè e diventa prezioso solo per l’errore di Belec. Nel secondo tempo sbaglia tantissimi cross e viene sostituito. (Dal 35’st Morsay 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto, almeno prova ad alzare i ritmi).

Bertagnoli 6,5 - Gara di grande generosità per questo ragazzo, quando ha il pallone tra i piedi mette sempre in difficoltà il lento Schiavone. Colpisce un palo clamoroso, poteva chiudere la partita già alla mezz’ora. (Dal 1’ st Canotto 6 - Impiega un po’ di tempo ad entrare in partita, quando lo fa diventa una scheggia impazzita sulla corsia di competenza. Non brilla, ma incide).

Fabbro 5,5 - Perde la marcatura di Djuric sulla rete che consegna la vittoria alla Salernitana, fino a quel momento era stato tra i migliori pur con tanta imprecisione al momento della conclusione. (Dal 35’st Pucciarelli 5 - Sempre anticipato da Gyomber e Aya, entra come peggio non potrebbe)

Djordjevic 5 - Il protagonista forse più atteso stavolta tradisce. Sempre in ritardo sugli inviti puntuali dei compagni. (Dal 20’st De Luca 5,5 - Resta stoicamente in campo anche dopo l’infortunio, si era notato in precedenza solo per un tiro in curva).

Salernitana

Belec 4,5 - Clamoroso davvero l’errore che consente al Chievo di passare in vantaggio. Nel giorno in cui Micai va praticamente fuori rosa commette una ingenuità che poteva costare una sconfitta.

Casasola 6 - Da brividi il doppio intervento in scivolata nel finale, rischia il rigore al 95’ ma l’arbitro lo grazia. Tanta imprecisione quando spinge, ma che cuore in fase difensiva.

Aya 6 - Altra prova di grande sostanza, da applausi un triplo intervento di testa a metà campo. Nessuna sbavatura, ormai è una certezza.

Gyomber 6 - Un muro, di testa stravince il duello con Djordjevic. Nel finale sfiora addirittura il gol con una spettacolare conclusione al volo.

Lopez 6,5 - Rischia grosso quando, già ammonito, colpisce Garritano con una gomitata. Secondo tempo sontuoso, salva la porta in almeno due circostanze. Assist vincente per Djuric, come in occasione dell’ultima vittoria in trasferta datata gennaio 2020.

Kupisz 6 - In fase offensiva si vede poco, ma il lavoro sporco che fa per la squadra è preziosissimo. Combatte e corre per 90 minuti meritando gli applausi del mister al momento della sostituzione. (Dal 43’st Curcio sv).

Schiavone 5 - Altra partitaccia per il centrocampista fortemente voluto da Castori. Rallenta il gioco e corre a vuoto per tutto il primo tempo. Non a caso i ritmi cambiano dopo la sostituzione. (Dal 16’st Capezzi 6 - Ottimo impatto per un giocatore che, tornasse quello di Crotone, potrebbe fare la differenza).

Di Tacchio 6,5 - Un leone in mezzo al campo, canta e porta la croce sopperendo alle lacune del compagno di reparto. Una diga insuperabile.

Cicerelli 6,5 - Per mezz’ora prova anonima e tanta difficoltà, poi entra in partita e ingaggia con Canotto un duello interessante. (Dal 30’st Veseli 6 - Entra bene in partita e sbroglia qualche situazione delicata).

Djuric 6,5 - Probabilmente farà più fatica nel gioco di Castori rispetto a quello di Ventura, ma quando ha il pallone giusto non perdona. L’assist di Lopez è ottimo, lui salta tra due avversari e consegna tre punti di platino alla Salernitana. (Dal 30’st Gondo sv).

Tutino 7 - Iniziano i primi paragoni, qualcuno lo accosta ad un grande della storia granata come Marco Di Vaio. Segna un bellissimo gol e trascina la Salernitana da vero leader. Eppure è arrivato da 15 giorni. (Dal 43’st Lombardi sv).