Chievo-Salernitana, i convocati di Ventura: out Cerci, recupera Lombardi

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Chievo Verona e Salernitana. Rispetto al passato si può parlare finalmente di piacevoli problemi di abbondanza in tutti i reparti sebbene i due "colpacci" del mercato estivo non abbiano ancora giocato una partita dal primo minuto in tutto il campionato. Restano a casa, dunque, Thomas Heurtaux e Alessio Cerci che, tuttavia, sperano di ritagliarsi uno spazio nelle tante gare ravvicinate che attendono i granata. Non saranno a Verona nemmeno il terzo portiere Stefano Russo, l'infortunato di lungo corso Mantovani e lo squalificato Walter Lopez, mentre Cicerelli e Lombardi hanno smaltito gli acciacchi fisici e sono regolarmente a disposizione. Prima in assoluto per il giovane della Primavera De Matteis: per lui maglia numero 31 e importante esperienza nel suo percorso di crescita. Scalpitano Capezzi e Curcio, volti nuovi del mercato invernale che sperano di esordire con la casacca granata. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: De Matteis, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.