Chievo, Segre: "Grande partita interpretata bene da tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Chievo Jacopo Segre ha commentato il pareggio interno contro il Pisa: "E' stata una grande partita, interpretata bene da tutti. Sono contento di aver segnato il gol dell'1-2 e poi faccio i complimenti al mio compagno di squadra Dickmann che con la sua rete, ci ha permesso di raggiungere il pari definitivo. Il Pisa si è confermato forte, anche se l'abbiamo agevolato concedendogli le azioni che gli han permesso d'arrivare sullo 0-2 - riporta TGGialloblu.it -. Nella ripresa li abbiamo sottomessi. E' bastato che il mister sistemasse qualcosa a centrocampo, e per poco non portavamo pure a casa la vittoria. Le occasioni da rete sono state tante. Ad ogni modo, passare dallo 0-2 al 2-2 è stata una grande cosa. Il mio ruolo? Possono giocare in ogni zona del campo, il mister lo sa e sono a sua disposizione. Vignato? E' stato bravissimo a darmi l'assist dell'1-2. Peccato perchè potevo segnare anche prima grazie al passaggio di Djordjevic. Il prossimo match sarà contro la Salernitana. Dobbiamo recuperare bene le energie, perchè all'Arechi non si scherza".