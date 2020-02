vedi letture

Chievo, Segre: "Più concreti che a inizio stagione. Vogliamo la Serie A"

Il centrocampista del Chievo Jacopo Segre ha parlato dalle colonne del Corriere Veneto della sua stagione da stakanovista, il più giovane della Serie B, con 23 gare su 23 giocate per un totale di 1900 minuti: “Per gestire lo sforzo è necessario recuperare energie nei giorni che seguono la partita, sia con l’alimentazione sia con qualche esercizio per evitare accumulo di acido lattico nelle gambe. Davanti a me come minutaggio ho tutti veterani come Modolo o Viola. Il primo è un esempio per i giovani, il secondo sta facendo un campionato strepitoso. - continue Segre parlando della stagione – Siamo partiti esprimendo un bel gioco, poi forse la classifica ci ha spinto a provare a essere più concreti. Questa è una squadra importante, con qualità ed esperienza. Vogliamo andare in Serie A, ma bisogna lottare”.